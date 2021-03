Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesinin ardından salona gelerek teşekkür konuşması yaptı.



Kongreyi başarıyla tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, "Kongremizin ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilenleri tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak yeni bir heyecanla, daha büyük bir aşkla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Şunu unutmayalım, 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Şunu unutmayalım, Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur."



Son 19 yıldır kesintisiz yürüttükleri Türkiye'ye ve millete hizmet yolculuğunu bundan sonra daha kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceklerini dile getiren Erdoğan, "Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız." dedi.



"Vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız"

Bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdikleri icraatlarla Türkiye'yi şaha kaldırdıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını, maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarlarımız dönemine sığdırmayı başardık. Meydanlarda ve kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlardan olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni ve sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. Bu süreçte en büyük güven kaynağımız, duasını ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir. Allah'ın inayeti, 84 milyonun desteği, mazlum ve mağdurların duası yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."



"Yolumuz uzun, görevimiz zor, mesuliyetimiz ağırdır." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sözlerimi şu güzel dua ile hitama erdirmek istiyorum: 'Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr', 'Rabb'im kolaylaştır zorlaştırma, Rabb'im hayırla sonuçlandır.' Evet, Mevla'm yar ve yardımcımız olsun diyor, şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde tüm kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletmenizi istiyorum."

Erdoğan, konuşmasının sonunda ilk MKYK toplantısını bugün parti genel merkezinde gerçekleştireceklerini söyledi.