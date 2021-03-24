Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, STK’ların katılımıyla ‘‘Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız’’ çağrısıyla başlayan yardım kampanyası kapsamında Sadakataşı Derneği bölgeye ulaştırdığı insani yardımla birlikte yapımını tamamladığı briket evlerin açılışlarını gerçekleştiriyor.



Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşamlarını sürdüren mülteciler için, Sadakataşı Derneği tarafından temeli atılan 3500 briket evin büyük kısmının yapımı tamamlandı. Son olarak İdlib’in Kelbit bölgesinde temeli atılan 250 evin açılışı Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal’ın katılımıyla yapıldı.



Binali Yıldırım ve Ailesinden mültecilere 50 ev



Kelbit’te 30 dönüm arazi üzerine inşa edilen evler, yapılan açılış programı ile birlikte mülteci ailelere teslim edildi. Açılışı yapılan evlerden 50’si 28. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve ailesinin destekleriyle inşa edildi. Evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Önümüzdeki günlerde evlerin bulunduğu bölgeye okul, cami ve park inşa edilecek.



3500 aileye briket ev



Suriye’de yaşanan saldırılar sonrası güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına yüzbinlerce mülteci göç etti. İdlibli mültecilerin yaşamış olduğu barınma sorunun çözümü için, dernek tarafından 19 farklı bölgede toplamda 3500 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor. Ayrıca mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda cami, okul ve park inşaatları gerçekleştiriliyor. Sadakataşı tarafından yapılan evlerde 20 bin civarında sivil faydalanacak.



Hedef 5 bin briket ev



Açılışlar için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde İdlib’de başlatılan briket evler projesi kapsamında 19 farklı bölgede inşa ettiğimiz 3500 evin açılışları sürüyor. Bulunduğumuz Kelbit bölgesinde evlerin yapılmasına destek olan Sayın Binali Yıldırım ve ailesine teşekkür ediyorum’’ dedi. Özdal, dernek olarak Suriye’de inşa etmeyi hedefledikleri briket ev sayısının 5 bin olduğunu belirtirken, 19 briket ev bölgesinde mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda cami, okul ve oyun parkı inşaatlarını sürdüreceklerini belirtti.