Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

Müsabaka sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, soyunma odasına inerek ay-yıldızlıları tebrik etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün futbolcuları kutladı.