Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı konferans salonunda Afet Eğitim Yılı kapsamında, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan AFAD Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı.

TOBB’un afet olaylarında hiçbir zaman desteğini esirgemediğini dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok kıymetli başkanımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sözlerimin başında şunu söylemi bir borç olarak ifade etmeliyim ki Özellikle bir çok karşı karşıya kaldığımız sosyal meselelerde, yine özellikle Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sel, afet, deprem, çığ ve yine bir çok karşı karşıya kaldığımız afet olaylarında hem milletimizin yanında hem kendi meslektaşlarının yanında hem toplumsal sorumluluklarını yerine getirmede büyük bir iradeyi bugüne kadar sergilediler ve sergilemeye devam ediyorlar. Bunu burada hem işin hakkını vermek açısından hem de kamuoyuyla tekrar paylaşmak açısından ifade etmek istiyorum. Elazığ’da oldu, Malatya’da oldu, İzmir’de oldu, Giresun’da sel afetinde oldu. Her birinde biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği konusunda ne zaman bu konuda elimizi bu taşın altına hep birlikte koyalım dediğimizde, ellerini taşın altına hakikaten bizim istediğimizden, beklediğimizden çok daha öte bir duyarlılıkla koymuş oldular. Ben tüm bunlar için, tüm kampanyalarımızla yine sağ olsunlar yine valiliklerimizle ortak çalışarak aynı süreci gerçekleştirdiler. Kamuoyuna karşı da bu teşekkürlerimizi tekrar ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.



“Bu süreçte yapabileceğiz çok şey var”

Kocaeli’nde 199 yılında yaşanan deprem felaketinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Afet bölgesi olduğumuzu aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu konuda üst üste karşı karşıya kaldığımızı süreçleri de değerlendirerek ve düşünerek afet öncesi, afet anı ve sonrası iyileştirme hazırlıklarımızı da hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu süreçte yapabileceğiz çok şey var ve bunları hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Bizler toplumun önündeki insanlar olarak toplum nezdindeki yüksek kurumların bu çok önemli bir konuda hem hatırlatıcı hem yol gösterici, rehberlik edici, hem de aynı birlikte hareket edici bir misyon ortaya koymaları beklenmektedir. Elbette şu cümleyi hepimiz biliyoruz. Afetlerle karşı karşıya kaldığımızda ‘nerede bu devlet deniyordu’ 1999 depremi hepimiz için bir milat oldu. Allah milletimizden razı olsun. Herkes elini taşın altına koymaktan erimedi ve hakikaten bu konuda önemli gayret ortaya koydu. Orada başka bir öğretiyi hep beraber sağladı. Deprem konusunda afet konusunda daha güçlü tedbir almamızı. 1999 depremini zihnimizden hiç çıkarmadan önemli bir sınamalarla karşı karşıya kaldığımızda depremlerle, sellerle ve afetlerle nasıl ve ne şekilde bir mücadele etmemiz lazım, önceki tedbirlerimizin ne olduğunu, ne olması gerektiğinin altını hep birlikte altını çizmeye çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



“‘İl Afet Risk Azaltma Planları’ yapılmaya başlandı”

Yıl sonuna kadar 81 ilde “‘İl Afet Risk Azaltma Planları”nı hayata geçireceklerini sözlerine ekleyen Bakan Soylu, “Afet öncesi yapacağımız işlerden belki de en önemlisi ‘İl Risk Afet Palanları’nı hazırlamaktı. Yedi vilayetimizde üniversiteler, meslek kuruluşlarımız, odalar, borsalar, esnaf kuruluşları, belediyeler, yerel yönetimler ve o şehrin eşrafı ile birlikte, vatandaşlarımızla birlikte, ‘İl Afet Risk Azaltma Planları’ yapılmaya başlandı. Yedi vilayete bitirdik. 81 vilayette bu yıl itibariyle bunu bitireceğiz. Biz arama ve kurtarma akreditasyonu yapmaya başladık. Bunu da AFAD koordinasyonun da gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan AKUT, bir taraftan ANDA, bir taraftan Türkiye İzcilik Federasyonu bütün bunlarla arama kurtarma kapasitemizi ve kabiliyetimizi genişletiyoruz. Bunu gerçekleştirirken de sadece arama kurtarma değil, bizim Türkiye Afet planımız var, 26 çalışma grubumuz var. Burada çalıştığımız tüm kurumları akredite ediyoruz. Bütün bunları sağlayabilme kabiliyetini ortaya koymaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.



Bu yıl itibariyle 50 milyona aşkın vatandaşa afet eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Soylu, “İnşallah bu sene 51 milyon vatandaşımıza, 2021 yılının afet eğitim yılı olması sebebiyle ulaşacağız. Şu ana kadar toplam 3 milyon 691 bin 457 vatandaşımıza bu sabaha kadar eğitim verdik. Yine 5 bin 734 bu konuda gönüllü mesleki kuruluşlarda, arama kurtarmalarda, kamu kuruluşlarında var olan vatandaşlarımızı eğitici eğitimi verdik. Afet öncesi evlerimizde neler yapmamız lazım, afet anında neler yapmamız lazım, bize insan ve vatandaş olarak düşen görev nedir? bunu bir eğitim meselesi olarak görüp inşallah 2021 Afet Eğitim Yılında bıkmadan, usanmadan bu eğitimle tüm insanlarıma ulaşıp hem bir baz eğitimi ortaya koymak daha sonra da sürdürülebilir bir şekilde bunu devam ettirmek bizim temel hedefimiz” şeklinde konuştu.



Arakan’da evleri yanan vatandaşlara da yardım eli uzatacaklarını ifade eden Bakan Soylu şunları dedi:

“Arakan'da 22 Mart tarihinde oradaki evlerin bin 337’si yandı. Cumhurbaşkanımız bizlere talimat verdi, yarın askeri kargo uçağıyla ekipler oraya gidiyor. Orada sahra hastanesi hemen hizmete girecek. En kısa zamanda da Arakan Müslümanlarının karşı karşıya kalmış olduğu bu afete de bu millet el uzatmış olacak. İdlib konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir hamle daha bekliyoruz.”