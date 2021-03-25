Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian , İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Ulusal Birlik Hükümet Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve kabinesi ile bir araya geldi. Bakanlar Libyalı yetkililerle görüştüğü ardından açıklamalarda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Son bir yılda Libya'nın dış politikasında ilerleme kaydedildi. Libya halkının iradesiyle ateşkes ve gerçek bir barışa varılabilecek. Ülkedeki yabancı kuvvetlerin ve milislerin çekilmesi, yaklaşan seçimlere hazırlık için ön koşuldur. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle Libya hükümetine yanında durduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, bu yılın sonunda yapılması beklenen Libya genel seçimlerinin daha önce açıklandığı gibi zamanında yapılması gerektiğini vurgularken, AB ülkelerinin Libya istikrarını desteklediğini ve Libya’nın Akdeniz ve Sahel bölgesi için önemli olduğunun altını çizdi.

İtalyan Bakan Di Maio da Libya’nın barış sürecine AB olarak tanık etmek için bugün Trablus’a geldiklerini söyledi. Di Maio, "Libyalı makamların talebi olursa, BM ile koordinasyon içinde BM ateşkes izleme mekanizmasına Avrupa’nın katılımından yanayız" dedi.

Libya’nın düzensiz göç akınının idaresine insan kaçakçılarıyla ve sınırların kontrolüne yönelik çalışmalarını takdir ettiklerini de kaydeden Di Maio, "Ama aynı zamanda (Libya'nın) temel insan haklarına tam olarak saygılı olmasını garanti etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kurduğu ve 26 bakandan oluşan yeni hükümetin, 24 Aralık'ta genel seçimlerin düzenlenmesine kadar ülkeyi yönetmesini bekleniyor.

Libya krizine çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 5 Şubat'taki oylaması sonucunda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti. 16 Mart'ta Trablus'taki başbakanlık konutunda eski başbakan Fayiz es-Serrac'dan hükümeti devralan Dibeybe, Dışişleri Bakanlığına Necla el-Menguş'u getirilmişti.

Üç Avrupalı bakanın Libya ziyareti dikkatlerden kaçmadı.

Libya iç savaştayken ses çıkarmayan, Türkiye'nin çabalarına destek çıkmayan Avrupa ülkeleri, yeni hükümetle diyalog kurarak petrol ve ihalelerden pay almak istediği belirtiliyor.