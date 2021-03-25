HDP’nin gönüllü yayın organı gibi hareket eden site, AK Parti kongresindeki kalabalığı “skandal” diye nitelendirirken Diyarbakır’daki Nevruz mitingini olağan bir şeymiş gibi gösterdi. BBC Türkçe, yoğun tedbirler altında gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’ni “Lebalep: AKP Kongresi’ne koronavirüs ortamında kalabalık katılım sosyal medyada tepki çekti” başlığıyla verdi. HDP’nin üç gün önce yaptığı Nevruz mitinginde ise “Diyarbakır Nevruz mitingine on binlerce kişi katıldı” başlığı attı. BCC Türkçe’nin bu iki yüzlüğü pes dedirtti.
BBC Türkçe şaşırtmadı! İki yüzlülüğün böylesi
25.03.2021 - 23:36 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 23:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe, haberlerinde uyguladığı çifte standart ile şaşırtmadı.
Etiketler : bbc türkçe,ak parti,hdp,miting,haberler,
777436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/777436.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER