Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.