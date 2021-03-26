Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.
İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin operasyonu!
26.03.2021 - 07:29 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8’i gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bitcoin,gözaltı,
777484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/777484.aspx
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