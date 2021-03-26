Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik bu sabaha karşı yeni bir operasyon başlattı. Örgütün Suriye yapılanması ve Irak kamplarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul’un 8 ilçesinde 9 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Örgüt üyesi 7 zanlının polisteki sorguları sürüyor.
İstanbul’da PKK/PYD’ye operasyon: 7 gözaltı
26.03.2021 - 09:14 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik bu sabaha karşı yeni bir operasyon başlattı. Örgütün Suriye yapılanması ve Irak kamplarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul’un 8 ilçesinde 9 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler : istanbul,pkk,pyd,
777500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/777500.aspx
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