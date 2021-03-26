Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
26.03.2021 - 09:51 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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777507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/777507.aspx
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