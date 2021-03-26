Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya heyetini kabul etti
26.03.2021 - 18:13 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.
Etiketler : libya,erdoğan,haberler,
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