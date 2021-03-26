TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki mesajında, "26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Edirne Müdafii büyük komutan Şükrü Paşa’yı ve bütün şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop'tan Balkan Şehitleri Anma Günü mesajı
26.03.2021 - 20:15 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 20:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Etiketler : Mustafa Şentop,26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü,
777622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/777622.aspx
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