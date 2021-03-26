TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki mesajında, "26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Edirne Müdafii büyük komutan Şükrü Paşa’yı ve bütün şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.