Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 772’e yükseldi. Toplamda 37 milyon 433 bin 913 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 985 testten, 29 bin 81 yeni vaka sayısı, bin 253 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 149 bin 94 olduğu, bugün iyileşen 20 bin 208 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 921 bin 37’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 810 olduğu açıklandı.