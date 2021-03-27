Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. Kararda “Cinayet eyleminin FETÖ'nün talimatları ve örgütün amaç ve ideallerine uygun olarak mahkememiz dosyasında hüküm kurulan sanıkların iştiraki ile işlendiğine kanaat getirilmiştir" denildi.

Buna göre heyet, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Yılmazer ayrıca "resmî belgeyi yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay, sanık Akyürek ise "resmî belgeyi yok etme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, "resmî belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Heyet, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale'yi "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından iki defa müebbet hapisle cezalandırdı.

Tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin ile eski Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz'ü "kasten öldürme" suçundan yirmi beşer yıl, "resmî belgede sahtecilik" suçundan üç yıl dörder ay hapis cezasına çarptıran heyet, tutuklu sanık Ercan Gün'e 10 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar Ogün Samast, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender hakkında FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Tutuksuz sanıklar eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyaların zaman aşımı sebebiyle düşürülmesine hükmedildi. FETÖ elebaşı Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.