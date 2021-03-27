Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla sosyal medyadan çağrı yaptı. Kalın, "Gelin bu hafta sonu birlikte kitap okuyalım" mesajını paylaştı.

Etkinliğe katılarak sevdikleriyle kitap okurken çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medyadan "Bir kitap oku" etiketiyle paylaşanlara bir de hediye var.

Kitap okumayı sevenlere en güzel hediye yine dikkat çekici bir kitap olacak. Kalın, paylaşımda bulunanlar arasından 50 kişiye son kitabı "Açık Ufuk"u imzalı olarak hediye edecek.

Kalın'ın çağrısına birçok sosyal medya kullanıcısından destek geldi.

Çok sayıda kişi kitap okurken çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.