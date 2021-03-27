Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detayları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek toplantının Doha'da Cumhuriyet ve Taliban temsilcileri arasında yürütülen barış görüşmelerini destekleyici mahiyette olacağı ifade edildi. İstanbul'daki toplantının Afganistan barış sürecine yeni bir ivme kazandırması beklentisi dile getirildi.

Afganistan'da kalıcı barışın kapsayıcı, geniş tabanlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözümle mümkün olacağı kaydedildi. "Dost ve kardeş" Afganistan'da sağlanacak barış ortamının bölgenin huzur, istikrar ve refahına katkı sunacağı belirtildi. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olacağı vurgulandı.

Toplantıda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu.