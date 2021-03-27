Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acıpayam İlçe Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Korona virüs salgının şakası olmadığını vurgulayan Şevkan, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi.

Kıymetli hemşehrililerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

