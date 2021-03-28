Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için dost ve kardeş Tacikistan'dayız." bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ziyaretin 28-30 Mart'ta gerçekleşeceği, bu çerçevede Çavuşoğlu'nun Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun aynı zamanda Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin tüm veçhelerinin ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması planlandığı kaydedilen açıklamada, Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı’nın 30 Mart 2021'de gerçekleştirileceği bildirildi.