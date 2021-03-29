Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Limana demir atan gemilerin Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG KEMALREİS (F247), İspanya’ya ait F104 ve Romanya’ya ait F222 numaralı gemiler olduğu öğrenildi.

SEA SHIELD-21 tatbikatı

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli fırkateynlerin katıldığı SEA SHIELD-21 Tatbikatı açılış töreni Romanya Köstence başladı. SEA SHIELD-21 tatbikatı kapsamında gemiler Karadeniz’e açıldı. Savaş gemileri bu kapsamda Samsun Limanı’na geldi. İhtiyaç için limana demirleyen gemilerin ne kadar kalacağı konusunda bilgi verilmedi.