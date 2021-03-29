Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'li Dağ şunları anlattı: "10 senedir milletvekiliyim. Benim danışmanım belli. Genel merkeze gelince Özel Kalem Müdürüm de belli. Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. Kastamonu Belediyesi'nde çalışan, babası yok. Bu anlamda genel merkezde çalışsın diye referans oldu. Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Devir teslim törenlerinde orada bulunması söz konusu oldu. Bundan çıkaracağımız dersler var. Partiye alırken başka araştırmalar da yapması lazım. Bundan sonra çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var. Bu mevzudan haberdar olur olmaz sosyal medyadan değil, direkt bize gelmiş olsaydı bu kişinin işine yine son verirdik, bundan bir gram tereddüt edecek durum partimizde siyaset yapan insanda söz konusu olamaz.

Sözleşmesini feshettiğimiz gibi yargıyla alakalı boyutta da emniyette işlemler sürüyor. Halen takibini yapıyoruz. Hukuken mümkünse buna da olabilir. Kaçınacağımız nokta söz konusu olamaz. Hukuki olarak tam olarak oturmuyor. Hukuki olarak suçtan zarar gören pozisyonum yok. Daha çok dikkat etmemiz lazım olayını kendi içimizde daha çok değerlendireceğiz. Ortaya çıkan görüntülerde samimi olarak bize oy veren insanlardan üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum. Ama asıl mesele burada böyle bir konu gündeme geldiğinde hangi partinin nasıl bir reaksiyon gösterdiği. Perşembe akşamı sözleşmesini feshettik. Bu konuda siyasallaştırmak isteyenlerin kendi partilerindeki taciz, tecavüz konularını 126 gündür konuşmayanları da not etmek gerekiyor.

Çok yakın çalıştığım biri değil. Son dönemde 4-5 arkadaşta Covid vakası oldu. O dönem dışında yanımızda bulunmadı."