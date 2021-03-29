Konuya İlişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçiğimizin, terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesinde, insani yardım faaliyetleri devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
MSB’den Barış Pınarı bölgesi halkına insani yardım
29.03.2021 - 14:02 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terörden arındırılmış Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yapılan insani yardımların devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,insani yardım,
778286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/778286.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER