Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP içindeki taciz ve tecavüz vakalarına sessiz kalan CHP'li kadınlar, Türk aile yapısını bozan ve sapkınlıkları meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi için arslan kesildi. CHP'liler sözleşmenin feshini Danıştay'a taşıdı. Parti Genel Merkezi önünde basın toplantısı düzenleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kollarının 81 İl başkanı, MYK üyeleri, PM üyeleri ve CHP milletvekillerinin katılımıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına dair karara karşı Danıştaya başvuru yapıldığını bildirdi.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın "yok hükmünde" sayıldığını iddia eden Aylin Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi"nin tam adının, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olduğunu, sözleşmesinin feshini, "bir gece yarısı" öğrendiklerini söyledi.

Türk aile yapısını bozan ve LGBT propagandasına dönüşen sözleşmenin kadın cinayetlerini engellediği varsayımı üzerine açıklama yaptı.

Aylin Nazlıaka, şöyle konuştu: "Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar, 20 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tek cümlelik bu karar, ne bir gerekçe içeriyor ne de bir açıklama. Erdoğan iktidarı döneminde 18 yılda en az 7 bin 500 kadın sırf kadın oldukları için katledildi. Tanımadığımız ve tanımayacağımız fesih açıklamasının üzerinden 12 saat bile geçmeden 6 kız kardeşimiz daha yaşamdan koparıldı. Tam da bu yüzden 'İstanbul Sözleşmesi kadınların can simididir' demeye devam edeceğiz. Atamızın sayesinde dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden daha önce eşit haklara sahip olan biz kadınlar, haklarımızın gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.



"LGBT'li bireylere sahip çıkalım"

Aylinnazlı Aka konuşmasında AK Parti'li Özlem Zengin'i kaynak gösterdi ve "Diyorlar ki sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Özlem Zengin'in de belirttiği gibi sözleşmede eşcinsellikle ilgili hiçbir madde yoktur. Şunu net olarak belirtmeliyim ki sözleşme mağdurun haklarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin güvence altına almaktadır. LGBTi+ bireyler dahil, herkesin insan haklarına sahip çıkmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali istemiyle bu sabah Danıştayda dava açtıklarını belirten Aylin Nazlıaka, şöyle devam etti:

"CHP Kadın Kolları olarak, Danıştaya açtığımız bu dava ile hukuk devletinin işlerliğinin kanıtlanmasını bekliyor, savunulacak tek bir kelimesi bile bulunmayan bu kararın ivedilikle iptal edilmesini talep ediyoruz. Şu çok net bilinmelidir ki İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Meclisteki tüm partilerin oybirliğiyle kanunlaşan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yani milletin iradesi yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu uluslararası bir sözleşmeden 'boş ol' denilerek çıkılamaz, bu uygulama Anayasa'ya aykırıdır."

Kılıçdaroğlu basın toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Nazlıaka'nın konuşmasının ardından, basın toplantısının yapıldığı alana geldi. Kılıçdaroğlu kadınlara destek çıktı.