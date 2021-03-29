Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilmesinin ardından görüşmeyi gazetecilere değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Rahman'a ilettiğini belirten Çavuşoğlu, yarın Tacikistan'da düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nın organizasyonu için de Cumhurbaşkanı Rahman'a teşekkür etti.

Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktararak, "Kardeş Tacikistan'la ilişkilerimize değer veriyoruz. Tacikistan'ın güvenliği ve istikrarı bizim güvenliğimiz ve istikrarımızdır." diye konuştu.

Bölgenin istikrarın herkes için çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Tacikistan ekonomik iş birliği, ticaret, yatırım, kültür, turizm, eğitim, enerji gibi birçok alanda mükemmel bir iş birliği yürütüldüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgesel bağlantısallığa büyük önem verdiğini ve Tacikistan'ın da bunun en önemli parçası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tacikistan'ı bu yıl ziyaret etmesinin planlandığını ve bu ziyaret vesilesiyle İş Birliği Konsey Toplantısı'nı da düzenlemek istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, Erdoğan'ın da Rahman'ı 18-20 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu ayrıca 11. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın (KEK) da ağustosta Duşanbe'de düzenleneceğini belirterek, bu toplantı kapsamında bir de iş forumu düzenlenmesini kararlaştırdıklarını söyledi. İki ülkenin sanayi bakanlarının eş başkanlık edeceği bu mekanizmanın önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İkili ticaret hacmini ve Tacikistan’daki Türk yatırımlarını artırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Rahman'la yaptıkları görüşmeyi Twitter'dan da değerlendiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tacikistan'ı ziyaret etmesinin öngörüldüğünü ve Rahman'ı da ADF'de görmekten memnun olacaklarını dile getirerek, "İlişkilerimiz cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde her alanda gelişiyor." ifadesini kullandı.

"Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması ticari ilişkilerimizi arttıracak"

Tacikistan'daki temasları kapsamında Çavuşoğlu ayrıca Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir'le de görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda aynı zamanda Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanı da olan Kabir'le iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini değerlendirdiklerini ve ağustosta Duşanbe'de düzenlenecek toplantıyı ele aldıklarını belirterek, "Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması ticari ilişkilerimizi arttıracak." ifadesini kullandı.