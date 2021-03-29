Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik sosyal medya hesaplarından kendisinden "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması isteyenlere unutulmaz bir cevap verdi.
NİYE PAYLAŞMIYORSUNUZ TEPKİSİ
Gamze Özçelik kendisine 'Neden İstanbul Sözleşmesi hakkında tek bir açıklama yapmıyorsunuz' diye soranlara cevap verdi. Özçelik "İstanbul sözleşmesi yaşatır bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz diyenler var ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" ifadelerini kullandı.
Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi'ni soranlara tokat gibi cevap
29.03.2021 - 20:06 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik sosyal medya hesaplarından kendisinden "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması isteyenlere tokat gibi bir cevap verdi.
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik sosyal medya hesaplarından kendisinden "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması isteyenlere unutulmaz bir cevap verdi.
Etiketler : gamze özçelik,kadın cinayet,
778360 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/778360.aspx
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