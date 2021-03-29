Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik sosyal medya hesaplarından kendisinden "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması isteyenlere unutulmaz bir cevap verdi.



NİYE PAYLAŞMIYORSUNUZ TEPKİSİ

Gamze Özçelik kendisine 'Neden İstanbul Sözleşmesi hakkında tek bir açıklama yapmıyorsunuz' diye soranlara cevap verdi. Özçelik "İstanbul sözleşmesi yaşatır bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz diyenler var ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" ifadelerini kullandı.