Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı. İllerdeki vaka sayılarının artışı göz önünde bulundurularak alınan tedbirlerde koronavirüs risk haritası da güncellendi. Kırmızı kategoride bulunan çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e çıkarken, bu şehirlerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

BAKAN KOCA'DAN HARİTA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde.Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim. Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu"