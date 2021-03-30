Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüs aşılama uygulamasında, basın emekçilerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi. Dağ, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Koronavirüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Sağlık Bakanlığıyla görüşme halindeyiz. En kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz." ifadesini kullandı.