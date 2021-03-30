AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüs aşılama uygulamasında, basın emekçilerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi. Dağ, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Koronavirüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Sağlık Bakanlığıyla görüşme halindeyiz. En kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz." ifadesini kullandı.
Dağ: Yakında basın emekçilerine aşı müjdesi vereceğiz
30.03.2021 - 17:28 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüs aşılama uygulamasında, basın emekçilerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.
Etiketler : AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,
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