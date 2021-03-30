Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Çeltikli köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.

"Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-18" adı verilen operasyonda, Çeltikli köyü kırsalında taşlık alanda gizlenmiş kullanılabilir durumda havan mühimmatı ele geçirildi.

Mühimmat, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildi.