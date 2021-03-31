Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden altı sene geçti. Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme, beş sanığa çeşitli miktarlarda hapis cezası verirken, firari dokuz sanığın dosyasının da ayrılmasına hükmetti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dört sanık hakkında verilen hapis cezalarının onanmasına karar verirken açlık grevi sırasında hayatını kaybeden sanık Mustafa Koçak'la ilgili hükmü de bozdu.

DİJİTAL MALZEMELERDEN ÇIKTI

İstanbul polisi, şehadetinin altıncı yıldönümünde Savcı Kiraz'ın katillerine yönelik önemli bir operasyona imza attı. İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli yürüttükleri çalışmada, 1992'den itibaren birçok defa yakalanan ve yaklaşık 19 sene cezaevinde kalan, cezaevinde terör örgütünün organizasyonunda açlık grevi eylemlerine katılan, 2020 Ağustos’unda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli Yasemin Karadağ'ın, incelenen dijital veriler neticesinde DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğunu tespit etti.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR

Şüpheli Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde “gri” kategoride bulunan ve yakalandıktan sonra tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu'nun ardından örgüt tarafından bu göreve getirildiği öğrenildi.

Aynı dijital verilerde 2000'den itibaren üç kere cezaevine giren şüpheli Yeter Gönül Aydın'ın ise örgütün sözde memur sorumlusu olduğu belirlendi.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler örgütün hücre evinde saklanan Aydın'ı ve belirlenen adresinde bulunan Karadağ’ı gözaltına aldı.

SALDIRILARIN TALİMATINI VERMİŞ

Operasyonya ilgili detaylar ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde özel harekât timlerinin örgüt üyelerinin kaldıkları hücre evlerine matkap ve koçbaşı kullanarak girdikleri görülüyor.

DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ'ın 2012 yılında Yenibosna’daki 75. Yıl Polis Merkezi ve 2015 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırlar ile yine 2012’de Gaziosmanpaşa’da bir polisin şehit edilmesi eylemlerinin talimatlarını verdiği öğrenildi. Örgütün sözde memur sorumlusu Aydın'ın ise Ankara Yüksel Caddesi’ndeki eylemlerin planlayıcısı ve organizasyonunu yapan kişi olduğu ifade edildi.