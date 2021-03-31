İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (yaklaşık 4 milyon lira) alıcı buldu.
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 4 milyon liraya satıldı
31.03.2021 - 13:54 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi,
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