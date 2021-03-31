Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (yaklaşık 4 milyon lira) alıcı buldu.