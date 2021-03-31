Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2013’te 1.440 adet, 2015’te 126 adet, 2016’da 44 adet ve 2017’de 375 adet olmak üzere, AK Parti döneminin sadece son 9 yılında İETT'ye 1.985 yeni otobüs alındı. Çoğu yerli üretim olan yeni otobüsler ile İETT, 5 yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en genç ve modern otobüs filosu konumuna yükseldi.



İmamoğlu, göreve geldikten sonra yeni otobüs almadığı gibi erguvan ve turkuaz renkli otobüsleri sarıya boyadı. Bunun için de 16 milyon TL'lik ihale yaptı.



İmamoğlu'na cevap veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "İBB Başkanı diyor ki: “8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı.’ Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: ‘AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs alındı.’ Ajansa söyleyin yalanlarınıza çeki düzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor" ifadelerini kullandı.



Eski Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da 2018 yılında sosyal medya hesabından "Avrupa’nın en genç araç filosuna sahip olan İETT için tamamen yerli üretim 375 adet yeni otobüsü hizmete aldık. Yeni otobüslerimiz engelli erişimine %100 uygun, WiFi ve USB şarj imkanı da sunuyor. Çevre dostu araçlarla İETT otobüslerimizin %14’ünü tek seferde yenilemiş olduk" açıklamasında bulunmuştu.