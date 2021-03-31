Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP'li vekil Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı. Fendoğlu, şunları dedi: Bir yıla aşkın süredir devam eden pandemi nedeniyle işleri durma noktasına gelen, kredi taksitlerini ödeyemeyen esnafımız yeniden hafta sonları kısıtlamaya gidilmesi sebebiyle mağduriyetle karşı karşıya kalmaktadır. Lokantalar, kadın kuaförleri, berberler, kıraathaneler, çay ocakları, kafeler, taksi, minibüs, servis şoförleri, semt pazarı esnafı ile esnaf meslek odalarının çalışanlarına koronavirus aşısında öncelik tanınmalı. Böylelikle, sürekli kalabalık ortamda bulunan esnaf kesiminin, hem korunması sağlanacak hem de mağduriyetleri engellenerek ekonomik hayat kesintiye uğratmayacaktır. Bu hizmet sektörlerinin ayakta kalması ve istihdamın sürdürülebilmesi için aiının esnafımıza öncelikle tanınmasını Sağlık Bakanımızdan talep ederiz.