Ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Selçuk, ziyarette şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler ile vakfın çalışmalarının ele alındığını bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını ziyaret etti
31.03.2021 - 20:53 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına ziyarette bulundu.
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
778901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/778901.aspx
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