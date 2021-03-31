Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

"Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var." ifadesini kullanan Bakan Koca, aşı tedariki ile ilgili, "Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda yakında daha büyük bir alım potansiyeline sahip olacağız." şeklinde konuştu.

"İngiltere varyantı ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturuyor"

Bakan Koca, "Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir." dedi.

İntranazal aşı

Türkiye'nin yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacağını belirten Koca, "İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa bu aşı, dünyada örneği olmayan bir Kovid aşısı olacaktır." dedi.