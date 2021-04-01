Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması talebiyle açılan davada iddianamenin usuli eksiklikler sebebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi.

AYM Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP’nin kapatılmasına ilişkin açılan davanın ilk incelemesini dün yaptı. Raportörün raporu doğrultusunda hareket eden Genel Kurul, oybirliği ile iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iadesi yönünde karar verdi. Edinilen bilgilere göre, kapatma davalarının Anayasanın 68 ve 69’ncu maddelerine göre açılabileceği hatırlatılarak, bir partinin kapatılması için laiklik ilkesine aykırı hareket etmesi ya da terörün odağı haline gelmesi gerektiği belirtildi. HDP iddianamesinde, terörün odağı haline geldiği savunulan durumun kişilerin eylemleri üzerinden ifade edildiğine, partiyle irtibatlandırılmadığına, irtibat hâlinin zayıf kaldığına dikkat çekildi. Bu nedenlerle iddianamenin parti kapatmalara ilişkin yargılama usullerine aykırı olduğu belirtilerek, eksikliklerin tamamlanması için iadesine karar verildi.

KURUL YENİDEN TOPLANACAK

AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na kararı göndererek, edilen eksikliklerin giderilmesini isteyecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame üzerindeki eksiklikleri giderdikten sonra yeniden AYM’ye gönderecek. Yargıtay Başsavcılığı’nın bu eksiklikleri gidermesinin için herhangi bir süre sınırı bulunmuyor. Yargıtay AYM’ye iddianameyi sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. İddianame kabul edildiğinde dava süreci başlayacak.

Bu arada HDP'nin kapatılması gerektiğini dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karara tepki gösterdi. Bahçeli, şunları kaydetti:

Anlaşılan odur ki Türkiye’nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesi duyarsız, ilgisiz ve açık ara mesafelidir. Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların TBMM'de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır. HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesinin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. HDP'nin bir suç örgütü, bir terör maşası, organize bölücülük markasıdır. Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır. Süreç kesinlikle uzamamalı, yeni bir hukuk cinayetine fırsat verilmemelidir.