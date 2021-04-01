Genelgeye göre şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek.
Adalet Bakanı Gül'den Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin genelge
01.04.2021 - 10:02 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi.
Etiketler : görüşme,
779000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779000.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER