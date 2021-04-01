Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak hakim, hukuk komedisine imza atarak Fatmanur Altun'a hakaret eden sanığın beraatine karar verdi.



İfade özgürlüğüymüş

Mahkeme kararında "Söz konusu ifadenin somut bir isnadı olmayıp değer yargısı açıklaması olduğu belirlenmiş, bu değer yargısı açıklamasının belli düzeyde olgusal temel içerdiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak belli bir tanınmışlık düzeyi bulunan katılanın eylemlerinin öngörülebilir bir sonucu olarak da dile getirilen ve yeterli altyapıya sahip değer yargısı açıklamasını dile getiren sanığın ifade özgürlüğünün korunması gerektiğinin, katılanın şeref ve itibarına yapılan müdahalenin cezalandırılmasından ağır bastığı ve bu itibarla katılana yönelik yapılan paylaşımın kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle beraatine karar verilmiştir" denildi.



Olgusal temeli varmış!

Kararı sosyal medya hesabından paylayan Fatmanur Altun, "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin, ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş



'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm. En üzüldüğüm de kendisinden adalet talep ettiğimiz bir hakimin, hakareti “kitabına uydurarak” daha da ileri götürmesi. İdeolojik taassubun ete kemiğe bürünmüş hali bu. Yargı gücüne yaslanan bir zorbalık olması ise cabası. Hala şoktayım." dedi.



Avukat Tunç: Hakimi şikayet edeceğiz

Altun'un avukatı Sezgin Tunç, yurttaşın beraatine karar veren hakim için harekete geçeceklerini söyleyerek, "İdari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Tunç, "Bir karanlık zihniyettin kötücül bir fiiliyle karşı karşıyayız yine. Bu karar hakkında elbette tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kararı veren hakim hakkında da idari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız" dedi.



İlk değil

Bir süre önce AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Kararda, köpek demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği kaydedilmişti.