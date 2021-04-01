Zonguldak'ta risk haritasının turuncudan kırmızıya dönmesinin ardından Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Kısıtlama nedeniyle soğuksu semtinde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarının da günün değişti. Zonguldak Belediyesi tarafından alınan karar ile halk pazarının Çarşamba ve Cuma günleri kurulmasına karar verildi. Pazarcı esnafı da belediyenin kendilerini mağdur etmemesi nedeniyle teşekkür etti.
Koronavirüs yasakları nedeniyle halk pazarının günü değişti
01.04.2021 - 17:38 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta risk haritasının kırmızıya dönmesinin ardından halk pazarının günü değişti.
Etiketler : zonguldak,halk pazarı,
779111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779111.aspx
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