Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kısa süre önce araması bulunan astsubay A.O.Ç.’yi sıkı titiz araştırma ve takip sonucu saklandığı evde yakaladı. TSK’da astsubay rütbesinde bulunan ve hakkında görevden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.
FETÖ'den aranan asker yakalandı
01.04.2021 - 22:26 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan astsubay, polis tarafından yakalandı.
Etiketler : fetö,asker,yakalandı,haberler,
779158 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779158.aspx
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