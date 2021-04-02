Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüsün okulda değil doğum günü partisinde meydana geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Asuman Birinci, “Öncelikle bu okulda bir bulaş değil. Bir evde doğum günü partisi sırasında çocuklar oyun sırasında flüt kullanıyorlar ve çocuklardan birinin babası pozitif, diğer çocuklarda da hastalık görülüyor. Sonuç olarak 14-15 kişi pozitif oluyor. Bu yakın temasla bulaşan bir hastalık. Aynı evde oturmayan bütün kişileri yabancı olarak kabul etmemiz lazım. Bu çok yakın arkadaşınız olabilir, annemiz, babamız, kardeşimiz, çocuğumuz olabilir fakat bunlardan da korunmamız lazım. Bu hastalık çok uzaklardan gelmiyor. Bize bir yakınımızdan bulaşıyor. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bu olayın Karadeniz bölgesinde bir ilde meydana geldiğini söyleyebilirim. Bulaş Karadeniz’de bir ilde okulda meydana gelmemişi doğum gününde meydana gelmiş” diye konuştu.

“Nisan ayının sonunda vaka sayıları azalacak”

Virüsün şu anda pik yaptığını ve nisan ayının sonunda vaka sayılarının azalacağını da dile getiren Prof. Dr. Birinci, “Normalleşme sürecine girmemiz lazım. Eğitim şart. Okullarımızın açılması lazım. Fakat okullar açılmadan önce çocuklarımıza eğitim vermemiz lazım. Arkadaşlarından belli bir mesafeyi korumaları lazım. Maskeyi asla çıkartmamaları lazım. Bunları çocuklara öğretmek lazım. Elimizden geldiği kadar da öğretmenlerimizi aşılamamız lazım. Doğum günü partilerine, akraba ziyaretlerine, taziyelere bu dönemde biraz ara vermemiz lazım. Şu anda hastalık pik yapıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde vaka sayıları çok arttı. Bir dönem sonra bu böyle kalmayacak. Pik yaptıktan sonra bir düşme görülecek. Nasıl kasım-aralık ayında Samsun’da bir pik yaptıktan sonra vakalar azalmıştı inşallah bu dönemde de nisan ayının sonunda vaka sayıları azalacak. Lütfen biraz sabırlı olalım. Biraz birbirimize mesafemizi koruyalım” şeklinde konuştu.