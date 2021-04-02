Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'li bir kadın bir süre önce emekli olduğunu söyleyerek "Ben pazara gidemiyorum, eti unuttum. Utanıyorum çocuklarımdan süt alamıyorum" demiş, kadının viski sofralarında görüntüleri ortaya çıkmıştı.

CHP'deki süt skandalının bir benzeri İYİ Parti'de yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da esnaf ziyarendi bulundu. Ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da resmi hesabında bir vatandaşla sohbetini yayınladı.

Akşener'e uzun uzun derdini anlatan "Ekonomi berbat" diyen, Suriyelilerin gönderilmesini isteyen Yüksel Temur isimli kişinin şatafat içinde yaşadığı belirlendi.

Temur'un, sosyal medya hesabından Range Rover marka araç, süper lüks mercedes, Jeep ve binek oto ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşması dikkat çekti. Temur'un, lüks bir restaurant sahibi olduğuna ifade edildi.