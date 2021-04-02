Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
02.04.2021 - 15:18 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,
779350 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779350.aspx
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