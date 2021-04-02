Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkiye katladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastaneye kaldırılınca yönetime el koymasıyla tartışma konusu olan Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in 32 bin lira maaş aldığı iddia edildi. Birçok belediye şirketinde yönetim kurulu üyesi olan Tuncer'in bir maaşının dolar üzerinden hesaplandığı önü sürüldü.

Antalyalı gazeteci Dursun Gündoğdu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer’in Büyükşehir Belediyesi’nden 2020’de çıplak maaş olarak aylık 15 bin lira maaş aldığını yazdı.

Dolarla alıyor

Gündoğdu, Tuncer'in belediye iştiraki ASBAŞ yönetim kurulu üyeliğinden, belediye iştiraki ALDAŞ’tan, belediye şirketi ANSET’ten de maaş aldığını, aylık hesabına yatırılan paranın 32 bin lirayı bulduğunu ifade etti. Gündoğdu "Tuncer, ASBAŞ yönetim kurulu üyeliğinden 1000 dolar alıyor. Evet, yanlış yazmadım maaşı dolarla alıyor. Çünkü bu şirket yurtdışı iştiraki" şeklinde yazdı.

Kılıçdaroğlu duymazlıktan geliyor

Tuncer’in ayrıca ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı da olduğunu belirten Gündoğdu "Kılıçdaroğlu, AK Partililere sorarken kendi belediyesinin bürokratı söz konusu olunca bu sözleri duymamazlıktan gelip kulağının arkasına mı yatıyor acaba?" diye sordu.

Böcek hastaneye yatınca ipleri eline almıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in ismi Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Covid-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldığı sırada gündeme gelmişti. Tuncer bazı bürokratların yetkilerinin ellerinden almış, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu iarasında le kavga çıkmıştı. Belediyedeki taht kavgası uzun süre konuşulmuştu.