Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor." ifadesine yer verildi.