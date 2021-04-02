Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor." ifadesine yer verildi.
MSB: Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimleri devam ediyor
02.04.2021 - 17:01 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.
Etiketler : msb,azerbaycan,ısparta,
779381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779381.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER