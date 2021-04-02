Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay, törenin ardından Cumhurbaşkanı Bazoum'la bir araya gelerek, Türkiye ve Nijer arasında yeni dönemde mevcut iş birliği alanlarının genişletilerek kuvvetlendirilmesi konusunda istişarelerde bulundu.

Ardından, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı General Mohammed Hamdan Dagalo ile bir araya gelen Oktay, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile de nezaket görüşmesi gerçekleştirdi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Bazoum'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin en içten başarı dileklerini iletti.