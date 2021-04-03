Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bomba iddia: Alkollü CHP’li Başkan kaza yaptı Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın alkollü şekilde Bağdat Caddesinde otomobil kullanırken kazaya karıştığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Başkan Kılıç'ın otomobiline çarptığını öne süren kadın "Şu an görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü, bize geldi çarptı. Kalemini gönderdi bize. Kalemi bizi ikna etmeye çalışıyor medyaya haber vermeyin diyor ama kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil” diyerek kendilerine para teklif edildiği iddiasında bulunmuştu.

Olay sonrası CHP'li Maltepe Belediyesi'nden jet hızıyla yalanlama gelirken şimdi de kaza geçiren kadının savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

‘Ali Kılıç kaza yerinden uzaklaştı’

Kaza geçiren Pınar Keskin’in verdiği ifadede 26 Ağustos 2020 tarihinde iş arkadaşı Deniz Yarar’dan aracını ödünç aldığını belirtti.

Keskin “Araçtan aşağıya indiğimde diğer araçtan alkollü bir erkek şahsın indiğini gördüm, yanında da bir bayan şahıs bulunuyordu. Erkek şahıs daha sonradan da internet üzerinden resimlerine bakarak emin olduğum Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tır. Diğer araçlardan korumalar indi ve bir anda kalabalık bir grup oluştu” dedi. Ali Kılıç ile görüşmek istediğini ancak alkollü olduğunu ve başka bir araca binerek uzaklaştığını belirten Keskin “Ben bu arada araç sahibi Deniz Yarar’I aradım. Kendisine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile bir kazaya karıştığımı, başkanın buradan ayrıldığını söyledim. Ben bu esnada bu olanları kendi cep telefonumla kameraya aldım. Belediye başkanı ayrıldıktan sonra olay görüntülerinde de görüldüğü gibi gözlüklü şahıs araca binerek kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Ben de bu durumu kabul etmediğimizi söyledim” ifadesinde bulundu.

‘Tutanak tutulmasına ve tedavi olmama engel oldular’

Keskin, kazada aracı kendisinin sürdüğünü iddia eden şahsın kendilerine 300 bin TL teklif ettiğini ve ‘Bizim aracımızı da alın görüntüleri silin ve paylaşmayın’ dediğini aktardı. Keskin ifadesinin devamında “Deniz ‘abla neden korkuyorsun ben sana masraf ödetmeyeceğim, şahıslarla anlaştım bir miktar para aldım’ dedi. Deniz’in şahıslarla ne konuştuğunu ne kadar para aldığını bilmiyorum” diye konuştu. Olay yerine gelen trafik polislerinin tutanak tutmak istediklerini ancak korumalar tarafından işlem yaptırılmadığının altını çizen Pınar Keskin “Göğsümde ve sırtımda ağrı vardı ancak tedavi olmama da bu korumalar engel oldu. Korktuğum için herhangi bir polis merkezine giderek müracaatta bulunamadım. Olay anında çektiğim görüntüleri ulusal kanallara gönderdim. Deniz görüntüleri sildirmek isteyince görüntüleri yedekleyip telefonumdan sildim” ifadesini kullandı.

‘Tehdit ediliyorum’

Görüntüler basına düşünce kuzenine ulaştıklarını ve sürekli tehdit edildiğini vurgulayan Pınar Keskin “Kuzenim “Senin hayatını karartacaklarmış, bu belediye başkanı sonuçta sonucunu sen düşün şeklinde tehdit içerikli cümleler aktardı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç isimli şahıs ve olay yerinde suçu üstlenerek bana para teklif eden Nazım Erdem Aslan isimli şahıs ile olay yerinde polisleri ve ambulansı yanlış bilgilendirme yaparak görevlerini yaptırmayan olay sonrası kuzenim üzerinden bana tehditler gönderen şahıs ya da şahıslardan şikayetçiyim” dedi.