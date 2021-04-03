Ülke genelinde dün gerçekleştirilen ve 100 bin 773 personelin katıldığı denetimlerde; 149 bin 815 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi vb. işyeri kontrol edildi. Denetimlerde; bin 558 iş yerinin açık ve kapalı alanlarında yüzde 50 kapasiteli oturma düzeni planı hazırlamadığı belirlenirken, 383 işyerinin HES kodu sorgulaması yapmadığı tespit edildi.
Yeme içme yerlerine yönelik 'tematik denetimler' devam ediyor
03.04.2021 - 15:27 | Son Güncelleme: 03.04.2021 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
”Dinamik Denetim Modeli” sürecinde yeme içme yerlerine yönelik “Tematik Denetimler” devam ediyor.
Etiketler : denetim,
779584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779584.aspx
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