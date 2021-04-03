Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, TCG YAVUZ fırkateyninin 1 Nisan’da NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları olan TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimlerini icra ettiğini paylaştı.