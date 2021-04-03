Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, TCG YAVUZ fırkateyninin 1 Nisan’da NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları olan TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimlerini icra ettiğini paylaştı.
‘TCG YAVUZ’ fırkateyni geçiş eğitimleri gerçekleştirdi
03.04.2021 - 22:01 | Son Güncelleme: 03.04.2021 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TCG YAVUZ fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları ile geçiş eğitimi gerçekleştirdi.
Etiketler : TCG YAVUZ fırkateyni,NATO,
779650 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779650.aspx
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