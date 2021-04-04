MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anıt mezarını bugün ziyaret edecek ancak yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle anma töreni düzenlenmeyecek. Türkeş’in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP lideri Bahçeli, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Türkeş'e manevi görevlerini anıt mezarda gerçekleştirememenin hüznünü yaşadıklarını vurguladı. “Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır" diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: “Fırtınalı yıllarda, çetin yollarda, zorlu şartlarda, sıkıntılı dönemlerde ülkesine ve ilkelerine cesaretle sahip çıkmış, duruşunu ve fikri tutarlılığını hiç bozmamıştır. Merhum Türkeş'in iki büyük eseri olan Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları emin ellerdedir. Hiçbir fitne/fesat eğilimin tarihî duruşumuza ve ülkülerimizin onuruna zarar vermesine fırsat verilmemektedir:”
'Emanetleri emin ellerde'
04.04.2021 - 07:09 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 07:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ülkücü Hareketin Lideri Başbuğ Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alparslan Türkeş, vefatının 24. yılında bugün sade bir törenle anılacak.
Etiketler : Alparslan Türkeş,devlet bahçeli,
779711 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779711.aspx
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