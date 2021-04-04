Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk’ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."