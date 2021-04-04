Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli amirallerin yayımladığı gece yarısı bildirisinin ardından AK Parti MYK toplanma kararı aldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Şahin, "Gerek savcılık gerek mahkemeler gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" diye konuştu.

MUHALEFETE TEPKİ

Şahin, AK Parti ve MHP'nin bildiriyle ilgili güçlü bir karşı duruş sergilediğini dile getirdi, ana muhalefet partisi CHP'ye tepki gösterdi:

"Uzun süre sessizliklerini koruduktan sonra CHP Sözcüsü bir açıklama yaptı, 'buradan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus bir özellik' dedi. Burada şunu ifade etmek lazım. Darbe artığı kesimler var. CHP'nin açıklamaları ortada. Bu bildiye imza atarım diyen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'nın tavrı ortada. CHP'nin tutumu bildirinin altına imza atarım diyen İYİ Parti Milletvekilleri cunta heveslilerine zemin oluşturuyor."

MYK ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

Genel Sekreter Şahin, gelişme sonucu AK Parti MYK toplantısının öne alındığını da şu sözlerle duyurdu:

"Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız."