Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karayollarımızda dijitalleşme dönemini başlatıyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, "Haziran ayı itibariyle inşallah bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas ve Konya-Karaman YHT hattı ile buluşturmuş olacağız" ifadesini kullandı.

KANAL İSTANBUL

"Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir" diyen Karaismailoğlu, "Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.